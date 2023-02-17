← Специалисты Пермских тепловых сетей модернизировали насосную станцию
Очевидцы сообщили о скандале в пермском автобусе
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← Специалисты Пермских тепловых сетей модернизировали насосную станцию
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10.02.2023 в 17:40
25.01.2023 в 18:25
18.01.2023 в 09:50
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.02.2023
В предстоящие выходные в Перми сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды
День родного языка коми-пермяки отмечают всеобщим диктантом
В Пермских тепловых сетях идёт проверка специальным реагентом
В выходные будет морозно и солнечно
В ледовом городке на эспланаде состоится праздник «Широкая масленица»
Жители Перми пожаловались на ночных гонщиков
Глава Пермского края посетил предприятия Чайковского округа
Жители Прикамья любовались северным сиянием
Очевидцы сообщили о скандале в пермском автобусе
Специалисты Пермских тепловых сетей модернизировали насосную станцию
В Култаево спасли ребенка, провалившегося под лед
Глава Перми совершил рабочий выезд в Кировский район
В Перми проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров
В Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ»
В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование
В муниципальных автобусах Перми установили "тревожные" кнопки
В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров
В Куединском лесничестве заметили стаю свиристелей
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Специалисты Пермских тепловых сетей модернизировали насосную станцию
В Култаево спасли ребенка, провалившегося под лед
Глава Перми совершил рабочий выезд в Кировский район
В Перми проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юниоров
В Прикамье подвели промежуточные итоги проекта по раздельному сбору отходов «ЭКОЛОГиЯ»
В Прикамье продолжат развивать инициативное бюджетирование
В муниципальных автобусах Перми установили "тревожные" кнопки
В Чайковском стартовал заключительный этап Кубка России по биатлону 2022/2023
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.02.2023
По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10%
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