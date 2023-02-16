По итогам 2022 года пассажиропоток пермского аэропорта снизился почти на 10% →

По итогам 2022 года пассажиропоток Международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) составил 1 743 696 человек, что на 9,6% меньше по сравнению с показателями 2021 года. Всего за 2022 год было выполнено 7 420 самолетовылетов, что на 11% меньше 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.Спад пассажиропотока на внутренних воздушных линиях составил 2,7%, было обслужено 1 млн. 606 тыс. пассажиров. Среди наиболее популярных направлений можно выделить: Махачкала +70%, Мурманск +63%, Волгоград +49%, Минеральные Воды +40%, Санкт-Петербург +17%. Традиционно сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву – 911 тыс. пассажиров или +7% по отношению к 2021 году. На международных направлениях снижение составило 51,8%. Было обслужено более 128 тыс. пассажиров. Наиболее популярные: Анталья, Наманган, Ош и Дубай.В 2022 году в пермский аэропорт пришли новые международные партнёры – Uzbekistan Airways и Southwind Airlines. Это рейсы в Наманган и Анталью соответственно.Маршрутная сеть Международного аэропорта «Пермь» насчитывала 37 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 12 маршрутов – международные.