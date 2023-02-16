В Прикамье осужден псевдополицейский, обманывавший пенсионеров

Соликамский городской суд признал 25-летнего уроженца г. Уфы виновным в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствием установлено, что за несколько дней фигурант совершил ряд преступлений в городах Магнитогорске и Миассе Челябинской области, в Кирове Кировской области, в Березниках и Соликамске Пермского края. Доверчивые пенсионеры передали ему денежные средства в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Общий ущерб от преступной деятельности составил более 2 миллионов рублей.Следствием отдела МВД России по Соликамскому городскому округу установлено, что преступная деятельность молодого человека началась в январе прошлого года. В одном из мессенджеров он искал способ заработать и уже через несколько дней получил предложение о трудоустройстве. Обязанности заключались в том, чтобыездить по городам, забирать на указанных адресах денежные средства и переводить на различные номера и платежные системы. Работа показалась обвиняемому несложной, и он согласился. По инструкции молодой человек должен был предпринять все меры конспирации: постоянно менять верхнюю одежду, надевать на голову капюшон, пользоваться на адресе медицинской маской и перчатками, передвигаться по городу исключительно на такси и ни с кем не общаться."Работодатели молодого человека использовали стандартную схему обмана. Они звонили на стационарные телефоны пенсионеров, представлялись сотрудниками полиции. Далее сообщали ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и причинений травм другим лицам, а также о возможности избежать уголовной ответственности в случае передачи пострадавшей стороне денежных средств. Для большей убедительности злоумышленники просили предметы личной гигиены, одежду и полотенца для их близких, оказавшихся после аварии в больнице. Обвиняемый в этой схеме выполнял роль курьера — приезжал домой к потерпевшим и забирал деньги и вещи", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе расследования уголовного дела установлена причастность злоумышленника к 19 эпизодам преступной деятельности, по 7 из них ему не удалось довести противоправные действия до конца – потерпевшие понимали, что их обманывают и прерывали разговор.Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу