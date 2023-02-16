Патентная налоговая система стала доступнее для сферы общепита

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Отдельно была затронута тема туризма. Список приоритетных направлений пополнился социальным, детским, сельским и самодеятельным туризмом. По действующему законодательству приоритет при распределении господдержки за счет краевого бюджета имеют такие направления, как деловой, культурно-познавательный, событийный, активный и лечебно-оздоровительный туризм. Новые приоритетные направления туризма также смогут развивать за счет региональных средств через участие в ежегодных грантовых конкурсах.
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