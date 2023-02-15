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Жителя Кунгура будут судить за "минирование" гипермаркета
По версии следствия, обвиняемый в новогодние праздники 2023 г. днем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, набрав номер вызова экстренных служб города, сообщил о якобы заложенном устройстве в одном из крупных гипермаркетов. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных и иных органов. По итогам проверки объекта информация не подтвердилась.
"Уголовное дело направлено в Кунгурский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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