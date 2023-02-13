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Новым главой Березников стал Алексей Казаченко
За кандидатуру Алексея Казаченко проголосовали 24 депутата. За его конкурента, бывшего игрока БК "Урал-Грейт" Алексея Пегушина был отдан один голос. К своим обязанностям новый градоначальник Березников приступит с завтрашнего дня.
Напомним, пост главы Березников стал вакантным летом прошлого года в связи с уходом в отставку Константина Светлакова.
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