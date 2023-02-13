В Прикамье немного снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю с 6 февраля по 12 февраля в регионе зарегистрировано 26111 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже показателя прошлой недели на 3,5%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» – 55,2%. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, приостановлена образовательная деятельность в 254 классах в 101 школе и 123 группах в 67 дошкольных образовательных учреждениях.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии - вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.
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