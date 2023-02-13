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Пермский край получил 91 млн рублей на программу социальной газификации
Деньги в виде субсидий смогут получить ветераны, многодетные семьи и семьи с низким достатком на работы по подключению к газу внутри участка. По словам губернатора, сейчас профильным министерствам в кратчайшие сроки необходимо разработать порядок и механизм оформления выплат. Все подробности и разъяснения по этой субсидии будут появляться на ресурсах Минсоцразвития и МинЖКХ.
"Если во многих регионах страны такая мера поддержки появится впервые, то у нас – нет. Мы уже второй год помогаем подводить газ к фасаду домов, а для льготников компенсируем затраты на установку нового оборудования. Благодарю Михаила Владимировича Мишустина за дополнительные федеральные средства, это очередное подтверждение нашей эффективной работы по газификации Прикамья", - написал Дмитрий Махонин.
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