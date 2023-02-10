Прорыв трубы на теплотрассе собираются ликвидировать в ближайшие дни

Из-за прорыва трубы на теплотрассе в Перми без горячей воды остались жители многоквартирного дома по адресу ул. 1-я Красноармейская, 41. По словам местных жителей, авария произошла в понедельник, но четыре дня коммунальные службы не видели проблему и не приступали к устранению. Сейчас место протечки установлено, ликвидировать ее специалисты Пермских тепловых сетей хотят в ближайшие дни. Михаил Топильский, представитель Пермских тепловых сетей: "Это работа по замене теплопровода штатная. В течение двух дней все будет сделано. Это участок протяженностью до пяти метров для повышения надежности подачи теплоснабжения в дома и соцучреждения, которые на данном участке запитаны".
На момент проведения работ будут отключения тепла в домах по улице 1-я Красноармейская, Газеты «Звезда». Рядом с местом аварии располагается детский сад, но на его работу замена труб никак не повлияет, обещают в управляющей компании.
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