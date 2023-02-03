← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2023
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Синоптики: "В выходные ожидается комфортная погода для прогулок"
"Температурный фон в субботу достаточно высокий, комфортный. Ночью на уровне -8...-13 градусов, в Перми около -8...-10, днем еще теплее -3...-8, в Перми около -5. Небольшие осадки в субботу возможны повсеместно, а умеренные - в отдельных центральных районах. В Перми пока ожидается около 1 мм осадков. То есть будет достаточно комфортная температура для прогулок. В воскресенье ожидается, что температура понизится, будет в районе -10...-15 градусов, при прояснениях возможно до -18, в Перми на уровне -12. В дневное время около -5...-10 градусов, в Перми около -6", - сообщила "Вестям" Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды.
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