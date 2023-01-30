В Прикамье снизилось количество ДТП

В Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю прошла пресс-конференция начальника Управления Госавтоинспекции регионального МВД Вячеслава Шадрина. Он рассказал об итогах деятельности Госавтоинспекции в 2022 году.Так, за прошедший год число ДТП сократилось на 7,5% (с 1993 до 1843), количество погибших в них людей – на 8,9% (с 248 до 226), раненых – на 7,9% (с 2571 до 2367). В абсолютных показателях по количеству ДТП наш регион занял 26 место в РФ и 6 место в Приволжском федеральном округе.Основными видами ДТП в Пермском крае стали столкновения транспортных средств (726 ДТП) и наезды на пешеходов (579 ДТП). Основными причинами автоаварий с погибшими по вине водителей транспортных средств стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу предназначенную для встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестков и нарушение правил проезда пешеходного перехода.Особую обеспокоенность руководитель региональной Госавтоинспекции выразил по вопросам, связанным с детским дорожно-транспортным травматизмом и призвал родителей уделять особое внимание безопасности детей.«В вопросе обеспечения детской дорожной безопасности не пренебрегайте применением таких пассивных средств безопасности как световозвращающие элементы и детские удерживающие устройства. Прошу родителей уделить особое внимание вопросам безопасности детей в дорожной среде. Жизнь и здоровье детей - это самая большая ценность», - сказал Вячеслав Шадрин.