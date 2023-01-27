На рекультивацию свалки ТБО в п. Карналлитовый будет направлено 815 млн рублей

Межведомственная экспертная комиссия РФ одобрила для реализации природоохранный проект по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов в южной части Соликамска, в п. Карналлитовый. Ее общая площадь составляет более 25,5 га. На реализацию проекта будет направлено порядка 815 млн руб., из которых федеральное финансирование превысит 597 млн руб. Планируется, что работы завершатся в 2024 году. Работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», сообщили в МинЖКХ Прикамья.
Ранее были одобрены заявки на рекультивацию свалки хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре и Березниках.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 26.01.2023
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