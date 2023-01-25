Пермь претендует на проведение финала Всероссийской олимпиады для школьников по направлению «Технологии». Об этом сообщили на заседании регионального правительства. Заявлено, что у Прикамья есть все компетенции для организации такого мероприятия: современное оборудование и квалифицированные специалисты, которые смогут войти в состав оргкомитета и жюри. Лучшие школьники со всей России приедут в Пермь и будут реализовывать проекты по актуальным направлениям: космос, медицина будущего, развитие новых транспортных систем. Педагоги в свою очередь пройдут мастер-классы на пермских предприятиях.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Рассчитываем, что федерация нас поддержит. Шансы у нас есть. Здесь необходимо по линии Министерства образования еще провести работу, но я готов также подключиться к этой работе, прошу держать меня в курсе. Тем более, что наш потенциал промышленный, и высокотехнологичные предприятия будут также участвовать, если федерация одобрит проведение мероприятия в регионе".Также на заседании правительства стало известно о выделении 78 миллионов рублей на строительство новой лыжероллерной трассы. Спортивный объект появится в Шиловском лесу в 14 км от Перми. Сейчас там уже построено здание лыжной базы, стоянка для автомобилей, вакс-кабины для обслуживания инвентаря, закуплено оборудование. Планируется строительство трассы длиной 3 км, она будет соответствовать требованиям в подготовке лыжников и биатлонистов профессионального уровня. Завершить работы планируется уже этой осенью. Татьяна Чеснокова, министр спорта и физического развития Пермского края: "Объект разместится на трех земельных участках, общая протяженность трассы составит 3 тысячи км, это одна из крупнейших лыжероллерных трасс. Мы возлагаем надежды, что всё сделаем в срок, будем контролировать процесс".