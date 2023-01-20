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В Пермском крае помогать детям-сиротам в получении жилья будут по-новому
Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Для первой категории, которые могут строить жильё, будет выделяться дополнительный финансовый ресурс на то, чтобы муниципалитет имел возможность готовить проектно-сметную документацию. Для второй категории муниципалитетов, где возможности строительства новых помещений нет, будут выделять деньги из краевого бюджета для приобретения жилья на вторичном рынке".
Также краевые парламентарии заслушали доклад о работе Молодёжного парламента в прошлом году. Помимо участия в нормотворчестве, когда молодые парламентарии дают свои рекомендации по вопросам повестки старших коллег, идёт и активная проектная деятельность. Самым большим проектом стала международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», который собрал рекордное количество участников - 35 тысяч человек по всему краю.
Радмир Габдуллин, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Они отработали очень плотно, очень объёмно в 2022 году, и уже активно начали бурную деятельность в 2023-м. Их способности, их навыки нужно брать во внимание, и помогать им всем, чем мы можем".
И один из проектов Молодёжного парламента был презентован сразу после пленарного заседания. Это фотовыставка «Молодые учёные - будущее России». Экспозицию составили портреты молодых исследователей, представляющих крупнейшие вузы Прикамья. Открыл выставку спикер краевого парламента Валерий Сухих.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Уважаемые коллеги - это наше будущее, наш потенциал, наша перспектива, поэтому, я считаю, мы должны знать наших героев в лицо, потому что это наша смена во многом".
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