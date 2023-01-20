В Пермском крае помогать детям-сиротам в получении жилья будут по-новому

Помогать детям-сиротам в получении жилья будут по-новому. На первом в этом году пленарном заседании Законодательного собрания депутаты поддержали в первом чтении инициативу губернатора края, которая предусматривает создание единого регионального списка детей-сирот. До этого такие списки были только внутри муниципалитетов. Кроме того, планируется поддерживать муниципалитеты исходя из того, есть ли там возможность строить новое жильё или выкупать на вторичном рынке.Сергей Ветошкин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Для первой категории, которые могут строить жильё, будет выделяться дополнительный финансовый ресурс на то, чтобы муниципалитет имел возможность готовить проектно-сметную документацию. Для второй категории муниципалитетов, где возможности строительства новых помещений нет, будут выделять деньги из краевого бюджета для приобретения жилья на вторичном рынке".Также краевые парламентарии заслушали доклад о работе Молодёжного парламента в прошлом году. Помимо участия в нормотворчестве, когда молодые парламентарии дают свои рекомендации по вопросам повестки старших коллег, идёт и активная проектная деятельность. Самым большим проектом стала международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», который собрал рекордное количество участников - 35 тысяч человек по всему краю.Радмир Габдуллин, заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края: "Они отработали очень плотно, очень объёмно в 2022 году, и уже активно начали бурную деятельность в 2023-м. Их способности, их навыки нужно брать во внимание, и помогать им всем, чем мы можем".И один из проектов Молодёжного парламента был презентован сразу после пленарного заседания. Это фотовыставка «Молодые учёные - будущее России». Экспозицию составили портреты молодых исследователей, представляющих крупнейшие вузы Прикамья. Открыл выставку спикер краевого парламента Валерий Сухих.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Уважаемые коллеги - это наше будущее, наш потенциал, наша перспектива, поэтому, я считаю, мы должны знать наших героев в лицо, потому что это наша смена во многом".