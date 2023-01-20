В 2023 году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 18 новых школ

В Пермском крае подвели итоги в сфере образования и определились с планами на будущее. Урок китайского для старшеклассников, желающих стать инженерами. Среди них Анна Тиунова из Верещагино. Девушка стала ученицей профильной школы при Пермском политехе и теперь на шаг ближе к своей мечте.Анна Тиунова, ученица Политехнической школы ПНИПУ: "Мечта - стать экспертом ядерной безопасности. Я узнала, что в Перми можно выучиться по этой профессии только в политехе".Такие профильные школы открылись также при Высшей школе экономики и классическом университете. Проект был признан успешным и его решено продолжать. Об этом губернатору Дмитрию Махонину доложила министр образования Раиса Кассина.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "У нас построено 8 новых школ. Очень важно IT-кубы, сейчас все занимаются программированием. В позапрошлом году мы открыли один IT-куб, а сейчас мы 5 IT-кубов откроем в территориях Пермского края".Современные технологии становятся одинаково доступны для ребят по всему региону – это одна из главных задач Правительства и нацпроекта «Образование». Кроме того, над новыми школами берут шефство пермские промышленники. Так, например, «Фотоника» сотрудничает с Приборостроительной компанией, Техно-Школа в Лядах - с «Протоном».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть успехи в дополнительном образовании, появление новых Кванториумов, «Точек роста». Конечно, план у нас достаточно амбиционный на этот год".Речь о строительстве 18 новых школ в регионе. Таких темпов роста образовательной инфраструктуры не было никогда. Контролировать процесс - конечно, главное поручение губернатора министерству на 2023 год.Политехнический колледж имени Славянова — здание, в котором он располагается — объект культурного наследия, и столь масштабных ремонтных работ здесь не проводилось никогда. Здесь уже запустили тепло, и подрядчик занимается внутренней отделкой. В следующем учебном году здесь к занятиям здесь должны приступить тысяча студентов.Точно так же, как и в новом корпусе авиационного техникума имени Швецова, который строится с ноля на улице Горького. Здесь же уже почти готово и студенческое общежитие.Александр Гильдерман, подрядчик: "Закончены все строительные работы по общежитию, по учебному корпусу, ведётся уже чистовая отделка".Еще один важный итог 2022 года — принято решение о строительстве межвузовского студенческого кампуса.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Важна вовлеченность наших предприятий в процесс кампуса, они должны понимать, что кампус создаст возможность подготовки кадров для их отраслей".Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "Кроме того, это сделает Пермь по-настоящему студенческим городом".Заявлен проект мирового уровня — с гостиницей, лабораториями, технопарком, бассейном. Все должно быть готово к 2026-му, а значит, уже в этом году работа закипит.