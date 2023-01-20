← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2023
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Сотрудники ГИБДД проверили качество уборки улиц в Перми
Максим Калинин: "Вообще не чищено. Мотовилиху даже возьмите, в любой двор зайдите — одна колея и всё".
Снежная зима и работа коммунальных служб оценена на высоком уровне. Пермские сугробы стали одними из самых крупных в России. Такой вывод сделали аналитики сервиса Яндекс.
С начала января Пермь оказалась на четвертом месте по высоте сугробов, уступив Казани, Уфе и Нижнему Новгороду. Вот яркий пример прямо на проезжей части — остановка «Макаренко» в сторону микрорайона Садовый.
Рейд по дорогам Мотовилихинского района сегодня проводят сотрудники Госавтоинспекции. Контролируют качество покрытия. Вот улица Грибоедова. Толщина снежных накатов здесь пять сантиметров.
Пётр Семёнов, старший инспектор отделения дорожного надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Перми: "На данном участке улично-дорожной сети зафиксированы недостатки зимнего содержания".
Этой зимой пермские инспекторы зарегистрировали 15 аварий с пострадавшими, где на месте было зафиксировано плохое содержание дорог. В микрорайоне Вышка в ДТП попали две машины и пассажирский автобус — происшествие спровоцировало серьезный дорожный затор.
На улице КИМ из-за снежного бруствера дорога заужена, разъехаться двум автомобилям одновременно проблематично.
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми: "В МКУ районов города Перми направляется предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований".
Подобное предостережение было направлено и в МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». На протяжении дня подрядчик вывозит откосы с улиц Уральской, Славянова, Свердлова, а также КИМ.
Юрий Трухин, и.о. главы администрации Мотовилихинского района Перми: "Мы сейчас работаем с подрядчиком и выдаём техзадание и предписания, также его штрафуем. Он произвел усиление спецтехники — фронтальные погрузчики и самосвалы".
Что касается результатов работы подрядной организации в январе, а также возможных штрафов — выводы в районной администрации подведут в конце месяца.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 19.01.2023
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