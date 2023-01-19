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МЧС: 20 января в отдельных районах Пермского края ожидается гололед
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
1. Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;
2. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
3. Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
4. Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
5. Обращать внимание на скопление снега и льда на крышах домов и сооружений. Старайтесь не приближаться к опасным участкам зданий и сооружений, с которых возможен сход снега и наледи, объясните детям риски и возможные последствия.
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