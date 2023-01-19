В Пермском крае в этом году планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций
Всего из федерального бюджета на развитие зарядной инфраструктуры в регионах выделено 2,4 млрд руб. Новыми участниками проекта в этом году стали 28 регионов России, включая Прикамье. Общее количество субъектов, присоединившихся к проекту за все время, на сегодня достигло 40.
Как пояснили в Минэке Прикамья, власти региона будут поддерживать развитие зарядной инфраструктуры, в том числе с помощью компенсации части затрат предпринимателям, реализующим инвестпроекты по данному направлению, на закупку оборудования и технологическое присоединение к электрическим сетям. Согласно федеральному проекту, инвесторы не ограничены объемом инвестиций вкладываемых средств. При этом субсидия будет предоставляться на компенсацию до 60% расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн руб. на один объект) и до 30% трат на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тыс. руб. на один объект).
В ведомстве также сообщили, что для получения субсидии инвестору необходимо построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2023 году. После чего инвестор может подать заявку на получение субсидии в региональный Минэк, который является оператором федеральной субсидии.
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