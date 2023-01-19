В Пермском крае в этом году планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций

Пермский край присоединился к пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, стартовавшему в 2022 году по инициативе Правительства РФ. Он предполагает установку быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) мощностью не менее 149 кВт. При этом время зарядки аккумуляторов автомобилей до уровня 80% будет составлять 20-30 минут. В 2023 году в Прикамье планируется разместить свыше 30 электрозарядных станций. На эти цели из федерального бюджета выделено 85,6 млн руб., сообщили в краевом Минэкономразвития.Всего из федерального бюджета на развитие зарядной инфраструктуры в регионах выделено 2,4 млрд руб. Новыми участниками проекта в этом году стали 28 регионов России, включая Прикамье. Общее количество субъектов, присоединившихся к проекту за все время, на сегодня достигло 40.Как пояснили в Минэке Прикамья, власти региона будут поддерживать развитие зарядной инфраструктуры, в том числе с помощью компенсации части затрат предпринимателям, реализующим инвестпроекты по данному направлению, на закупку оборудования и технологическое присоединение к электрическим сетям. Согласно федеральному проекту, инвесторы не ограничены объемом инвестиций вкладываемых средств. При этом субсидия будет предоставляться на компенсацию до 60% расходов на закупку оборудования (максимально 1,86 млн руб. на один объект) и до 30% трат на технологическое присоединение к электросетям (максимально 900 тыс. руб. на один объект).В ведомстве также сообщили, что для получения субсидии инвестору необходимо построить и ввести зарядную станцию в эксплуатацию в 2023 году. После чего инвестор может подать заявку на получение субсидии в региональный Минэк, который является оператором федеральной субсидии.