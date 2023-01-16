В Перми горел частный жилой дом

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← Родители могут задать вопросы о соблюдении температурного режима в школах и детсадах Перми
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.01.2023
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