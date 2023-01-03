← В ТРК "Семья" произошло ложное срабатывание сигнализации
В Прикамье сошли с рельсов три грузовых вагона. Погиб человек
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что в результате происшествия пострадал железнодорожник - мужчина скончался по пути в больницу. В настоящее время проводится проверка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В ТРК "Семья" произошло ложное срабатывание сигнализации
3 января на катке у Театра-Театра начнутся показы ледового шоу
Пермский зоопарк приглашает на показательные кормления животных
Добавить комментарий: