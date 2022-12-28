Четырех пермяков будут судить за сбыт поддельных денег

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Перми. По версии следствия обвиняемые, объединившись в преступную группу, преследуя корыстный умысел, в период с апреля по май 2022 года совершили ряд преступных деяний, связанных со сбытом поддельных денежных средств номиналом 5 тысяч рублей.Молодые люди заказали из Москвы курьером доставку, а также привезли самостоятельно в Пермь не менее 243 поддельных банкнот. Часть подделок они сбыли в магазинах и торговых сетях краевой столицы, покупая на них продукты питания. Другая часть денежных была использована при покупке иномарки в одном из салонов Перми."Пресечена преступная деятельность группы в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Все фальшивые денежные средства были изъяты из незаконного оборота", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Мотовилихинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.