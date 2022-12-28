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Четырех пермяков будут судить за сбыт поддельных денег
Молодые люди заказали из Москвы курьером доставку, а также привезли самостоятельно в Пермь не менее 243 поддельных банкнот. Часть подделок они сбыли в магазинах и торговых сетях краевой столицы, покупая на них продукты питания. Другая часть денежных была использована при покупке иномарки в одном из салонов Перми.
"Пресечена преступная деятельность группы в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции. Все фальшивые денежные средства были изъяты из незаконного оборота", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Мотовилихинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
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