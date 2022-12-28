← МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях на востоке Прикамья
Во время погони пьяный водитель выпрыгнул на ходу из своей машины →
Куда выбрасывать мусор? В Рабочем поселке образовалась стихийная свалка
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← МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях на востоке Прикамья
Во время погони пьяный водитель выпрыгнул на ходу из своей машины →
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26.12.2022 в 16:24
22.12.2022 в 13:23
14.12.2022 в 17:00
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06.12.2022 в 11:25
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.12.2022
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Во время погони пьяный водитель выпрыгнул на ходу из своей машины
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МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях на востоке Прикамья
Кролик-великан вышел на первую прогулку по пермскому зоопарку
Опубликован график работы медучреждений в новогодние праздники
Пермские ювелиры создали уникальную коллекцию по мотивам «Сердца Пармы»
Лесничие усилили охрану лесов в преддверии Нового года
Новый корпус гимназии №17: история, строительство и первые впечатления
Первая после пандемии губернаторская ёлка прошла в Перми
Пермский Росреестр посчитал аварийные объекты недвижимости
В Перми планируется создать центр помощи демобилизованным из зоны СВО
В новогодние дни изменится расписание ряда межмуниципальных автобусных маршрутов
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