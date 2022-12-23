← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2022
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Новогоднее настроение в аэропорту создадут рояль и живая музыка
Рояль привезут в терминал из Пермского музыкального колледжа и разместят на особой платформе в пространстве новогодних декораций, специально созданных сотрудниками Пермского художественного училища.
Услышать рояль в аэропорту можно ежедневно с 23 декабря по 4 января с 12.00 до 13.30 и с 18.30 до 20.00. Музыкальную акцию проводят министерство культуры Пермского края совместно с Пермским музыкальным колледжем.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2022
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