Найдены уникальные кадры кинохроники 1942 года

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За год до этого "Звезда" опубликовала обращение к рабочей молодежи Молотовского завода. Молодые рабочие предложили изготовить на деньги комсомольцев и молодежи 16 артиллерийских батарей и передать их военным. Рабочие собрали 2 миллиона рублей, сами построили пушки и передали бойцам.
Часть щитка одной из батарей нашли в 2011 году поисковики из организации «Поиск-Днепр». Сейчас находка хранится в заводском Музее истории.
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