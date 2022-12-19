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Житель Краснокамска похитил корм для котят
В ходе оперативно – розыскных мероприятий оперативники установили, что преступление совершил ранее неоднократно судимый 41-летний местный житель. Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Со слов злоумышленника, он продал похищенный корм на улице неизвестным лицам, а на вырученные денежные средства прибрел продукты питания и сигареты.
"По факту открытого хищения отделом дознания ОМВД России по Краснокамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» УК РФ. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется дознание", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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