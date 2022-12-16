В регионе планируется создать систему долговременного ухода

Власти Прикамья планируют создать в регионе систему долговременного ухода. Она будет распространятся на одиноких пожилых людей, инвалидов и паллиативных пациентов. В настоящее время в Прикамье более 240 тысяч жителей нуждаются в особой заботе.Сейчас в регионе предоставляют социальное обслуживание и медпомощь на дому или полустационарной и стационарной формах, а также семейный уход и прочее. Новое распоряжение должно систематизировать и расширить действующие меры поддержки. Планируется ввести службу сиделок и школу ухода, а также предоставлять помощь с адаптацией жилья. Кроме того, со следующего года в Прикамье будет работать на 100 социальных участковых больше. Штат сотрудников составит 360 специалистов.По словам главы минсоцразвития Павла Фокина, внедрение системы будет поэтапным и продлится до конца 2024 года. Важной ее частью станет межведомственное взаимодействие социальных служб и учреждений здравоохранения.