Губернатор раскритиковал уборку снега в краевой столице

Сегодня в ходе прямого эфира на ГТРК "Пермь", глава региона Дмитрий Махонин заявил, что недоволен уборкой снега в Перми. Напомним, в минувшие выходные краевую столицу накрыл сильнейший за последние 10 лет снегопад."После снегопада прошло несколько дней. Центральные дороги не расчищены, а в дворах и проездах - конь не валялся. Поэтому, конечно, мэрии и районам надо, скажем мягко, напрячься и выполнять свои обязательства надлежащим образом", - сказал губернатор.По словам Дмитрия Махонина, основная проблема - нехватка ресурсов у подрядчиков. Поэтому было принято решение о создании краевого предприятия, которое со следующего года будет содержать центральную часть Перми. Вся необходимая техника - более 120 единиц - уже закуплена. При этом губернатор дал поручение, чтобы техника приступила к уборке снега в центре краевой столицы уже с 20 декабря, чтобы к Новому году справиться с вывозкой снега.