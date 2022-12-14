Губернатор раскритиковал уборку снега в краевой столице
"После снегопада прошло несколько дней. Центральные дороги не расчищены, а в дворах и проездах - конь не валялся. Поэтому, конечно, мэрии и районам надо, скажем мягко, напрячься и выполнять свои обязательства надлежащим образом", - сказал губернатор.
По словам Дмитрия Махонина, основная проблема - нехватка ресурсов у подрядчиков. Поэтому было принято решение о создании краевого предприятия, которое со следующего года будет содержать центральную часть Перми. Вся необходимая техника - более 120 единиц - уже закуплена. При этом губернатор дал поручение, чтобы техника приступила к уборке снега в центре краевой столицы уже с 20 декабря, чтобы к Новому году справиться с вывозкой снега.
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