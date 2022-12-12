Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки

В городских лесах Перми открывается лыжный сезон →

Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь

Крупное ДТП случилось на трассе Соликамск-Пермь. Как сообщили в ГИБДД, водитель "Ларгуса" не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с внедорожником. В результате 1 человек погиб. Всего за минувшие выходные в Прикамье произошло 128 аварий, три человека погибли, 20 получили различные травмы.

Опубликовано: 12.12.2022 в 15:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки

Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта

Дачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядке

За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега

«Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах

Сегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветку

На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2022

В Перми на маршрутах №18 и №73 появятся дополнительные автобусы

В Новый год - без долгов!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки

В городских лесах Перми открывается лыжный сезон →

Обратите внимание

в Перми

МинЖКХ: пожар на ТЭЦ-9 не повлиял на теплоснабжение домов
Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства, теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов в Перми осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Напомним, сегодня около 13 часов произошла аварийная ситуация на ТЭЦ-9 - возник пожар в котло-турбинном цехе. На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МЧС в 14:30 сообщили о ликвидации открытого горения на площади 100 кв.м. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара устанавливаются.
30.11.2022 в 14:44

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9
В Перми загорелось здание на территории ТЭЦ-9. Огромный столб дыма виден за несколько километров. По данным telegram-канала SHOT, полыхает крыша одного из цехов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горит кровля котло-турбинного цеха. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники.
30.11.2022 в 13:38

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

В Перми стартует акция «Дни донора ПНИПУ»
Краевая станция переливания крови совместно с политехническим университетом приглашают пермяков поучаствовать в акции «Дни донора ПНИПУ». Кровь будут принимать два дня — 30 ноября и 1 декабря. Сегодня — в деловом центре «Комплекс» на улице Профессора Дедюкина, с 9:30 до 12:30, 1 декабря — в малом спортивном зале главного корпуса пермского политеха на Комсомольском проспекте, 29 с 9:00 до 12:00.
30.11.2022 в 09:34

Метки: Здоровье, в Перми

В Перми наградили лучших преподавателей дополнительного образования в сфере культуры
Шесть лучших педагогов дополнительного образования, работающих в сфере культуры, получили заслуженные награды. Прием прошел в стенах мэрии Перми. Ежегодную премию присуждает независимое жюри. Оценка деятельности проводится в два этапа. Заочный в формате портфолио. И самопрезентация, где педагоги представляют свои достижения в профессиональной деятельности. В этом году темой стало педагогическое кредо.
18.11.2022 в 12:30

Метки: Культура, в Перми

Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
27.09.2022 в 09:44

Метки: Власть, Общество, в Перми

В России

Следующим летом в Перми пройдет Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации
Мероприятие пройдет с 1 по 4 июня 2023 года. Фестиваль будет включать конкурсную программу и показы полнометражных фильмов в жанре детско-юношеского и семейного кино, короткого метра и анимации. При этом полноценными участниками жюри станут отобранные со всей России дети, они пройдут специальную подготовку под руководством опытных экспертов.
07.12.2022 в 16:20

Метки: Кино, СМИ, В России, в Пермском крае, Культура, Образование

Пермский период Великого Князя Михаила Романова
Большая экскурсия, участие в которой приняли историки, культурологи, студенты и школьники, прошла по местам, связанным с пребыванием в столице Прикамья царственной особы, Великого Князя Михаила Романова: «Триумф», сквер Театра оперы и балета и библиотеку имени Пушкина, гостиница «Королёвские номера», сквер имени Решетникова, где расположен первый памятник родному брату последнего Российского императора Николая II. Подробно узнать об истории Императорского дома можно в библиотеке № 32, где 6 декабря откроется передвижная выставка «Пермский период Великого Князя Михаила Александровича».
06.12.2022 в 11:25

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Болельщики поддержат «ПАРМУ» в домашнем матче
В Перми в УДС
18.11.2022 в 14:20

Метки: Спорт, в Пермском крае, В России

Время платить налоги
Сегодня налоговые инспекции Пермского края вновь будут работать до восьми часов вечера, и ждать к себе всех, у кого возникли какие-либо вопросы по уплате или начислению имущественных налогов для физических лиц. Срок уплаты истекает 1 декабря. Речь идет о налогах на движимое и недвижимое имущество. Если кому-то уведомление не пришло - это тоже повод обратиться в инспекцию. Подобные сегодняшнему дни открытых дверей повторятся еще - в конце ноября и 1 декабря - подчеркнули в ведомстве.
28.10.2022 в 09:40

Метки: Деньги, Власть, В России

Время платить налоги
До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год. В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!». В рамках акции сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят налоги уже до 1 ноября. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
06.10.2022 в 09:20

Метки: Деньги, Власть, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 12.12.2022

Из Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьевИз Прикамья в Беларусь и Казахстан отправлено почти 8 тысяч рождественских деревьев

На смену снегопадам могут прийти ледяные дождиНа смену снегопадам могут прийти ледяные дожди

В Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнесаВ Кунгуре перед судом предстанет организатор наркобизнеса

В Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубежВ Прикамье предпринимателя подозревают в осуществлении контрабанды леса за рубеж

Дорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьмиДорогу к деревне не чистили ни разу. В Прикамье застряли школьные автобусы с детьми

В городских лесах Перми открывается лыжный сезонВ городских лесах Перми открывается лыжный сезон

Смертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-ПермьСмертельное ДТП произошло на трассе Соликамск-Пермь

На этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмаркиНа этой неделе в Перми открываются предновогодние ярмарки

Из-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспортаИз-за сильного снегопада в Перми возникли проблемы в работе общественного транспорта

Дачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядкеДачная амнистия: пермяки оформляют права на жилые дома и участки в упрощённом порядке

За выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снегаЗа выходные с улиц Перми было вывезено более 20 тысяч кубометров снега

«Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Прикамье - 2022»: в ПГИК стартовал международный конкурс исполнителей на народных инструментах

В Перми демонтируют две незаконно установленные автомобильные стоянки В Перми демонтируют две незаконно установленные автомобильные стоянки

Сегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветкуСегодня на пермской телебашне включат праздничную подсветку

На этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинацииНа этой неделе в Перми будет работать один мобильный пункт вакцинации

ГИБДД Прикамья рекомендует водителям отказаться от дальних поездок из-за снегопада ГИБДД Прикамья рекомендует водителям отказаться от дальних поездок из-за снегопада

У вылетевшего из Перми в Ульяновск ИЛ-76 отказал один из двигателейУ вылетевшего из Перми в Ульяновск ИЛ-76 отказал один из двигателей

«Ласточка» маршрутом Пермь—Екатеринбург будет останавливаться на новых станциях «Ласточка» маршрутом Пермь—Екатеринбург будет останавливаться на новых станциях

Из-за снега в Перми трамвай № 11 сошел с рельсов Из-за снега в Перми трамвай № 11 сошел с рельсов

За минувшие сутки в Прикамье выявлено 242 случая COVID-19За минувшие сутки в Прикамье выявлено 242 случая COVID-19

В Перми прошло вручение премии по культуреВ Перми прошло вручение премии по культуре

Писательница Марина Голубицкая представила в Перми издание своего романа «Два писателя, или ключи от чердака»Писательница Марина Голубицкая представила в Перми издание своего романа «Два писателя, или ключи от чердака»

Проект строительства в Перми студенческого кампуса поддержало федеральное ПравительствоПроект строительства в Перми студенческого кампуса поддержало федеральное Правительство

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную