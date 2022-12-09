В Перми на маршрутах №18 и №73 появятся дополнительные автобусы
В ведомстве отметили, что по ряду городских маршрутов планируются изменения в расписании движения. Специалистами было проанализировано время прохождения всех участков маршрутов городского транспорта. Актуализация этих данных даст возможность повысить точность соблюдения расписания, уменьшить время в пути на некоторых маршрутах и повысить безопасность движения.
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