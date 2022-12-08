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Возле Чусовского моста на два часа полностью перекроют движение
Как сообщили в Минтрансе, на объекте строящегося мостового перехода через реку Чусовая с 22:00 до 00:00 будет полностью перекрыто движение, для того чтобы совершить монтаж металлической части пролетного строения на путепроводе перегона Голованово-Лёвшино.
"Полное перекрытие подразумевает максимальный потолок по времени два часа, но подрядчик заверяет, что максимально сроки будут сокращены. При этом останется возможность пропуска экстренных служб и автобусного пассажирского сообщения через газовую заправку, которая находится со стороны отворота на Голованово", - рассказал Александр Соломатин, руководитель ГКУ "Дирекция дорожных концессий".
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