Возле Чусовского моста на два часа полностью перекроют движение

Строители сегодня вечером хотят на пару часов перекрыть движение по трассе Пермь-Березники в районе Чусовского моста на левом берегу.Как сообщили в Минтрансе, на объекте строящегося мостового перехода через реку Чусовая с 22:00 до 00:00 будет полностью перекрыто движение, для того чтобы совершить монтаж металлической части пролетного строения на путепроводе перегона Голованово-Лёвшино."Полное перекрытие подразумевает максимальный потолок по времени два часа, но подрядчик заверяет, что максимально сроки будут сокращены. При этом останется возможность пропуска экстренных служб и автобусного пассажирского сообщения через газовую заправку, которая находится со стороны отворота на Голованово", - рассказал Александр Соломатин, руководитель ГКУ "Дирекция дорожных концессий".