Назван средний размер взятки в Прикамье

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Всего за текущий год полицией выявлено 417 преступлений коррупционной направленности, из которых 201 – категории тяжких и особо тяжких. Для сравнения, доля коррупционных преступлений от общего числа преступлений экономической направленности составляет 20 %, то есть каждое пятое преступление, совершаемое в сфере экономики и государственного управления, является коррупционным.
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