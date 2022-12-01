В Перми стартовал ледовый сезон

В Перми на стадионе в Мотовилихинском районе накануне открылся один из самых больших катков города «Трудовые резервы». Стоимость выхода на лед для взрослых составит 200 рублей в будни и 220 - в выходные. Для школьников, студентов и пенсионеров - 150 рублей, дети до 10 лет смогут покататься на коньках за 100 рублей в будни и за 120 в выходные дни. Первые посетители уже успели оценить лед. Игорь Перевалов: "Раз в неделю обязательно ходим, катаемся с друзьями. Пенсионерам на 50 рублей дешевле".1 декабря начнут открываться муниципальные катки. Покататься в четверг можно будет на катке детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина. Каток будет работать каждый день, возможен прокат. Уже в эти выходные двери для посетителей откроет и стадион «Юность». Сейчас там активными темпами идет заливка льда. Окончательное расписание всех муниципальных катков появится в пятницу, после заседания городского спортивного комитета. Игорь Пирожков, заместитель директора Дворца спорта «Орленок»: "Подготавливали основание. В связи с тем, что снега в этом году долго не было, пришлось большой объем работы провести по подготовке подушки. Убирали травяной слой, несколько раз залили заливочной машиной, специально срезали лед все неровности. Сейчас завершающий этап – поднимаем уровень в некоторых частях катка".