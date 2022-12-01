В Перми стартовал ледовый сезон
1 декабря начнут открываться муниципальные катки. Покататься в четверг можно будет на катке детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина. Каток будет работать каждый день, возможен прокат. Уже в эти выходные двери для посетителей откроет и стадион «Юность». Сейчас там активными темпами идет заливка льда. Окончательное расписание всех муниципальных катков появится в пятницу, после заседания городского спортивного комитета. Игорь Пирожков, заместитель директора Дворца спорта «Орленок»: "Подготавливали основание. В связи с тем, что снега в этом году долго не было, пришлось большой объем работы провести по подготовке подушки. Убирали травяной слой, несколько раз залили заливочной машиной, специально срезали лед все неровности. Сейчас завершающий этап – поднимаем уровень в некоторых частях катка".
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