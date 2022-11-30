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Глава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзала
Помимо этого, территорию площади планируется разделить на несколько зон – двухполосное круговое движение, стоянки для автобусов и парковки для автомобилей. В итоге обновлённое пространство стилистически свяжет набережную и завод Шпагина. Капремонт планируют закончить в июне 2023 года. Специалисты «Пермблагоустройства» предупреждают, что до окончания работ возможны временные ограничения движения по полосам.
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