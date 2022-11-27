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С 4 декабря в Перми предстоят массовые отключения воды
Из-за аварийно-восстановительных работ на улице Водозаборная воду отключат с 10 до 19 ч. 4 декабря по адресам:
Водозаборная, 1, 3,
Павловский 1-й, 2, 2а, 4.
Из-за плановых работ на улице Сергея Данщина воды не будет с 10 ч. 8 декабря по 10 ч. 9 декабря по адресам:
Генкеля, 9,
Ленина, 89, 89Б,
Сергея Данщина, 19.
Из-за аварийных работ на улице Крупской воды не будет с 9 до 16 ч. 9 декабря по адресам:
Крупской, 44, 46, 46/1, 51.
Аварийные работы на улице Грачёва станут причиной отключения воды с 9 до 19 ч. 12 декабря по адресам:
Грачева, 12, 14А, 25,
Ким, 13, 15, 41, 44, 46, 5, 9,
Хрустальная, 11, 13, 13А, 15, 17, 7,
Чехова, 2, 4, 6, 8.
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