В 100 главных этнических артефактов России включили Обвинскую роспись и праздник "Барда зиен"
Презентация антологии народной культуры прошла в Санкт-Петербурге. Авторы собрали в нее обряды праздники, эпические сказания, ремёсла, промысловые, песенные и танцевальные традиции – ровно 100 объектов нематериального этнокультурного достояния народов России. Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, ценность которых определил экспертный совет.
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