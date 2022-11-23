«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
26.08.2022 в 09:13
25.08.2022 в 10:35
18.11.2022 в 14:20
28.10.2022 в 09:40
06.10.2022 в 09:20
25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 23.11.2022
В Пермь приедут лидеры дошкольного образования России
В Перми началась реставрация главного корпуса ПГАТУ
В Перми с 1 декабря ряд автобусных маршрутов будет работать по новым контрактам
В парке "Россия-моя история" работает выставка к 340-летию мореплавателя Витуса Беринга
Жителей микрорайона Загарье напугал человек с пистолетом
Автомобиль сбил пешехода на Западном обходе Перми
Подробности пожара на ул. Леонова в Перми
Жители Краснокамска пожаловались на потоп
МЧС: на юге Прикамья ожидается сильный снег
Делегация из КНР посетила цеха ПЦБК в Пермском крае
За сутки в Прикамье выявлено 135 случаев коронавируса
В нескольких десятках домов в Орджоникидзевском районе отключат воду
В Перми состоялся финал краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»
В Прикамье рассмотрят повышение стоимости трудовых патентов для мигрантов с 4100 до 4700 рублей
В Перми стартовал третий краевой конкурс "Лучший по профессии"
В отношении водителя КАМАЗа, сбившего насмерть девушку, возбуждено уголовное дело
В Ленинском районе Перми пройдет плановое отключение воды
В год смывает больше метра земли. В посёлке Приморье началось берегоукрепление
МЧС: в Перми на ул. Леонова загорелся автосервис
Вынужденные переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
До конца недели можно написать Всероссийский экологический диктант
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
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