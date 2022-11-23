← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
Вынужденные переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат →
До конца недели можно написать Всероссийский экологический диктант
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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
Вынужденные переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат →
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18.11.2022 в 12:30
27.09.2022 в 09:44
27.09.2022 в 08:30
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25.08.2022 в 10:57
18.08.2022 в 11:20
Вынужденные переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей и жилищный сертификат
До конца недели можно написать Всероссийский экологический диктант
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
В Пермском крае начала работу Единая платформа управления транспортной системой
На оперштабе Прикамья обсудили повышение защищенности стратегических объектов
В Прикамье спасли маленьких лебедей
Школьники сняли музыкальный клип о самых известных арт-объектах Перми
Чтобы не платить налог на снесённое строение, необходимо снять его с кадастрового учёта
В Перми из-за массового ДТП образовалась пробка
Послание в бутылке. В театре опера и балета нашли привет из прошлого
На реках и озёрах Прикамья распустились "ледяные цветы"
Банк России предупреждает пермяков о новой схеме обмана
Чёрная пятница в сети магазинов "Галамарт"
В Краснокамске осужден мужчина, который угнал иномарку, пригрозив владелице отвёрткой
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В Перми КАМАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
Глава Перми проведет прямой эфир
В Перми появился новый пешеходный маршрут - "Императорская линия"
Финал Всероссийского фестиваля дворового баскетбола объединил около 400 ребят со всей страны
За месяц в соцслужбы поступило около 5 тысяч обращений от семей мобилизованных пермяков
В Перми проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Губернатор встретился с руководством регионального Заксобрания
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.11.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.11.2022
В Пермском крае начала работу Единая платформа управления транспортной системой
На оперштабе Прикамья обсудили повышение защищенности стратегических объектов
В Прикамье спасли маленьких лебедей
Школьники сняли музыкальный клип о самых известных арт-объектах Перми
Чтобы не платить налог на снесённое строение, необходимо снять его с кадастрового учёта
В Перми из-за массового ДТП образовалась пробка
Послание в бутылке. В театре опера и балета нашли привет из прошлого
На реках и озёрах Прикамья распустились "ледяные цветы"
Банк России предупреждает пермяков о новой схеме обмана
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