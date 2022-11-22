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В Перми КАМАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Серьезное ДТП произошло в Перми в микрорайоне Крохалева на перекрестке улиц Куйбышева и Лодыгина. Как сообщили в ГИБДД, водитель КАМАЗа на пешеходном переходе при повороте допустил наезд на прохожую, которая пересекала дорогу на зеленый свет. В результате девушка 1998 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

Опубликовано: 22.11.2022 в 12:17 в рубрике - Вести Пермь

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