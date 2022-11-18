← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2022
Пермьстат: в Прикамье растут темпы строительства и ввода жилья →
Многодетные семьи Перми могут заявиться на предоставление земли до 25 ноября
Жеребьёвка будет осуществляться среди семей, обратившихся с заявлением о предоставлении в собственность участка, включенного в Альтернативный перечень. При этом, заявление может быть направлено любой семьёй, вне зависимости от порядкового номера в реестре.
Для участия в ближайшей жеребьёвке заявление и документы необходимо подать в городской департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9 до 25 ноября до 13:00.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.11.2022
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