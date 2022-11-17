В Прикамье вынесен приговор закладчику героина

В Чусовом вынесен приговор 29-летнему жителю г. Горнозаводска. Судом он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств совершенный с использованием сети Интернет.Следствием установлено, что в марте текущего года молодой человек, не имея постоянного источника дохода и являясь наркопотрибителем, устроился закладчиком в интернет-магазин по продаже наркотических средств. Забрав из тайника на территории Перми героин, массой более 15,6 грамм и расфасованный в 33 свертка, обвиняемый стал раскладывать его на территории Чусового. Отчет о проделанной работе в виде фотографий закладок он отправлял «работодателю». Тайники злоумышленник оборудовал на нескольких улицах города. Часть наркотика хранил при себе для личного потребления."Сотрудники патрульно-постовой службы полиции при патрулировании улицы Ленина был замечен мужчина, что-то искавший в снегу у гаражного комплекса. При досмотре гражданина у него обнаружен пакет с веществом светлого цвета, которое по результатам проведенной экспертизы является наркотиком – героином. В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий запрещенное вещество было изъято из незаконного оборота", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.