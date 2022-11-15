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Собираем аптечку правильно
Аптечка может содержать перевязочный индивидуальный пакет, жгуты, бактерицидный лейкопластырь, спиртовые салфетки, бинт, нашатырный спирт, анальгетик, самоклеящуюся повязку, кровоостанавливающее средство, антисептик, спазмолитик, тактические ножницы, индивидуальные препараты и маркер, чтобы записать время наложения жгута. Не позднее чем через два часа жгут необходимо снять, чтобы не начались необратимые изменения.
Один из важных моментов - укладка, она должна быть удобной и функциональной. Каждый предмет долен быть закреплен. Крупные предметы следует расположить в карманах, вспомогательные - рядом. Мастер-класс прошел в рамках благотворительного проекта "Все для победы", направленного на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО.
Видео по сбору аптечки будет доступно в социальных сетях.
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