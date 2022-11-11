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В Перми участились пожары в расселенных домах
Владимир Пирожников: "Неприятно, запах идёт, от ветра этой гари, и пожарники говорят, что уже устали ездить". Днем ранее произошел пожар в расселённом доме на Леонова, 27. Внутри разруха, лестницы без перил, но кто-то сюда всё равно наведывается.
Александр Ушаков: "Второй или третий раз горит. Это ужасно, зачем это? И бомжи здесь, и наркоманы бегают закладки оставляют, не надо так!" Ни газа, ни электричества в этих домах нет, говорят пожарные, так что вряд ли можно среди возможных причин назвать замкнувшую проводку. Тем не менее, по каждому факту необходимо разбираться. Роман Корепанов, начальник пожарно-спасательной части № 2 ГУ МЧС РФ по Пермскому краю: "Причины могут быть разными, как уже говорил, это неосторожное обращение с огнём. Маловероятно, но поджоги тоже рассматриваются. Соответствующие органы Госпожнадзора проводят проверку." Что касается домов на Леонова и Нефтяников, а стоят они буквально друг напротив друга, в городском управлении жилищных отношений пояснили, что в план сноса строения попадут только в следующем году. А пока, видимо, придётся заколотить окна и двери. Хотелось бы, говорят местные жители, потому что подобное соседство вряд ли кого-то может обрадовать.
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