Дмитрий Махонин: школа в микрорайоне Новые Ляды будет сдана в конце этого года
Как добавляют в Минстрое Прикамья, строительство объекта ведет компания «ЖБК-Строй», которая приступила к возведению учебного корпуса в начале года. Согласно графику работ, они должны быть завершены в первом квартале 2023 года, но подрядчик планирует сдать объект в конце 2022 года.
Новое четырехэтажное здание школы рассчитано на 1050 учащихся. В нем предусмотрены актовый зал, два спортивных зала с раздевалками, душевыми и санузлами, а также столовая. На территории учебного заведения будет организована физкультурно-спортивная зона, включающая стадион с футбольным полем с беговыми дорожками по периметру, сектор для прыжков в длину, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, площадки для гимнастики, площадку ГТО для общей подготовки с турниками и тренажерами.
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