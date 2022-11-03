Дмитрий Махонин: школа в микрорайоне Новые Ляды будет сдана в конце этого года

В микрорайоне Новые Ляды завершается строительство нового корпуса «Техно-Школы им В.П. Савиных». Подрядчик начал строить его в феврале. Сейчас на площадке полностью возведено само здание, проложены инженерные коммуникации. Также на 100% выполнены устройство кровли и облицовка фасада. В настоящее время строители ведут внутреннюю чистовую отделку и завершают благоустройство территории, сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Как добавляют в Минстрое Прикамья, строительство объекта ведет компания «ЖБК-Строй», которая приступила к возведению учебного корпуса в начале года. Согласно графику работ, они должны быть завершены в первом квартале 2023 года, но подрядчик планирует сдать объект в конце 2022 года.Новое четырехэтажное здание школы рассчитано на 1050 учащихся. В нем предусмотрены актовый зал, два спортивных зала с раздевалками, душевыми и санузлами, а также столовая. На территории учебного заведения будет организована физкультурно-спортивная зона, включающая стадион с футбольным полем с беговыми дорожками по периметру, сектор для прыжков в длину, универсальную площадку для баскетбола и волейбола, площадки для гимнастики, площадку ГТО для общей подготовки с турниками и тренажерами.