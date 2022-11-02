В Прикамье завершилась приемка отремонтированных мостов. Всего в этом сезоне отремонтировано 10 мостов.Один из объектов - мост через реку Ирень, в Уинском округе. Здесь дорожники поработали с опорами и пролётными строениями, покрасили, и, конечно, сменили покрытие.Дмитрий Кузьмин, подрядчик: "Устройство мостового полотна нового, то есть устройство выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя, также устройство двух слоёв асфальтобетонного покрытия, также установлено новое барьерное ограждение".Ещё один мост, уже в Ординском округе, через речку Большой Телёс. Год постройки – 1987-й. Длина сооружения - 44 метра. Этот мост завершает череду приёмок. Замечаний у членов комиссии не оказалось.Владимир Морозов, представитель приёмочной комиссии: "Все работы выполнены согласно проектно-сметной документации, без отступлений, в нормативные сроки. У таких объектов гарантийный срок - пять лет".Развитие транспортной инфраструктуры - один из приоритетов краевых властей. В этом году, по инициативе главы региона Дмитрия Махонина, всерьёз взялись за ремонт мостов - это стало возможным благодаря участию в программе «Мосты и путепроводы» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Хорошо, что мы защитили федеральную программу под названием «Мосты и путепроводы», и туда включено более 20 мостов, самых разных мостов, которые мы будем в течение двух-трёх лет реконструировать."Что касается плана этого года, он завершён - приёмочная комиссия побывала на всех объектах. Один из мостов - через Вишеру - объект переходящий, работы на нём должны закончить в следующем году.