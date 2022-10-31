В Перми продолжаются работы по благоустройству к 300-летию краевой столицы. Как заявляют подрядчики, работы идут по графику.Так, на верхнем ярусе Слудской горки основные работы по благоустройству уже завершены. Теперь занимаются озеленением - высаживают кустарники.Сейчас идеальное для этого время — почва еще теплая, а снегопад даст необходимую влагу.На нижнем ярусе разрабатывается плодородный грунт для обустройства газона, продолжаются работы по обустройству пешеходных дорожек. Александр Русанов, и.о. главы администрации Ленинского района Перми: "С газонами работы уже завершены, высажено более 500 вагонных метров живой изгороди, мы планируем посадить 82 дерева. Сейчас на нижнем ярусе ведутся работы по благоустройству территории, на 95% выставлен бортовой камень, ведутся работы по плиточному покрытию".Верхний ярус будет полностью сдан уже в этом году, работы на нижем завершат к 2023 году. Это новое большое общественное пространство — часть масштабной подготовки к 300-летнему юбилею Перми.Одна из пяти площадок на верхнем ярусе Слудской горки посвящена спорту. Здесь висит груша, установлен комплекс для воркаута, тренажеры, уложено отличное прорезиненное покрытие.Вид на город с этой смотровой площадки вдохновил администрацию Ленинского района установить здесь большие качели.Юбилей города – отправная точка для больших изменений в облике, комфорте и качестве жизни. Новые парки появляются не только в центре, но и в каждом районе города.К примеру, сквер Братьев Варовых на Вышкае-2. Раньше территория была бесхозной. Теперь — бульвар, на котором 19 лавочек и столько же урн возле них. Такой подарок жителям микрорайона сделало предприятие "Машиностроитель", выделив деньги на ремонт.Радик Назаров, начальник отдела благоустройства Мотовилихинского района Перми: "Мы обустроили зону для детей, установили две доски для рисования, чтобы дети могли выплескивать свое творчество на доску, а не на стенах или пешеходных дорожках".До конца месяца строители обещают установить здесь две детские карусели.Самая длинная пешеходная улица Перми — бульварная часть Крупской. Ремонт ее первой части — от площади Дружбы до Макаренко завершен. В ближайшее время планируется установка детского игрового комплекса. На второй части бульвара от улицы Макаренко до Ушинского строители вышли на финишную прямую. Никита Саламатов, директор МКУ "Благоустройство Мотовилихинского района": "У нас произведена замена покрытия дорожек, на плиточное. Отдельно вынесена велодорожка. Разделена она у нас живой изгородью — выполнена посадка кустарника барбариса". Впрочем, всю красоту озеленения пермяки смогу оценить уже весной, когда кустарники и деревья зацветут на протяжении всех 3,5 км пешеходной части улицы Крупской.