Пермский край. Неделя за 159 секунд

Темы недели, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".ПРЕДМЕТ НЕДЕЛИ«Именные деньги»Пермь получит «именную» монету. Российский Центробанк продолжает серию "Города трудовой доблести". «Пермская» 10-рублевая монета значится в планах чеканки на 2024 год. В сети уже появились ее возможное изображение. Регион в последнее время попадал на деньги минимум трижды. В 2010-м появилась монета "Пермский край". Годом позже "Соликамск". Обе по 10 рублей. Ну а в 2015-м Белогорский монастырь отчеканили уже в серебре. На каждую трехрублевую монету потратили почти 34 грамма «лунного металла». Весь тираж весил больше сотни килограммов.ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ«Большая микрозащита»Пермские ученые накормили бактерий нефтепродуктами. И выяснили, что на взгляд некоторых крох они весьма «вкусны». Микроорганизмы вполне себе развиваются, «употребляя» в пищу разную химию, включая эфир и керосин. Отсюда идея пермского Политеха: создать своеобразного биологического дворника. Разные штаммы бактерий вносятся в проблемное место и попросту съедают всю грязь. Причем, в перспективе так можно будет чистить что угодно и от чего угодно: природную воду, грунт и даже почву восстанавливать.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ«Сезонные колкости»Пора «переобуваться». Это посыл автоинспекторов всем пермским автомобилистам. И не беда, что до зимы еще месяц с небольшим. Заморозки ударить могут в любое время. Также водителям напоминают: «шипы» с недавних пор закон. Правда, только в декабре, январе и феврале. И без угрозы наказания. Но люди опытные знают: штраф (даже если бы он был) это не самое страшное. Гололед в паре с «лысой» резиной прямой путь в травмпункт и автосервис. И это в лучшем случае.ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ«Поближе, но подороже»30 рублей вместо привычной «двадцатки». Это новая цена часа парковки в самом центре Перми. Ввести ее планирую с 14 ноября. Специально выделяется парковочная зона №102. Это практически правильный квадрат между улицами Попова, Монастырской, Горького и Краснова. С географическим «аппендиксом» в районе «большой Семьи». Остальные платные парковки остаются в 101-й зоне со старой ценой в 20 рублей за час. Работает простая логика. То, на что спрос выше, стоит дороже. Ну а где стоять и сколько платить, каждый выбирает сам.ЦИФРЫ НЕДЕЛИ«Собственная ФАБРИКА ГРЕЗ»Почти 314 миллионов рублей. Доход от проката фильма "СЕРДЦЕ ПАРМЫ" на начало недели. После воскресной отсечки будет явно больше. Около 39 миллионов зрители по всей стране заплатили за то, чтобы посмотреть нового "ИВАНА СЕМЕНОВА". Отечественный прокат «рвут» фильмы с пермской пропиской. У них много общего. Литературный первоисточник, место действия, точки съемок, актеры и прочие кинодеятели — все наше. С большим кино край впервые «подружил» в 1937 году знаменитый фильм "ВОЛГА-ВОЛГА". Сегодня «пермских» фильмов уже под полсотни. Большая часть снята в последние 10 лет.