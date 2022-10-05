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В Прикамье за сутки выявлено 624 заболевших коронавирусом
Новые случаи заболевания диагностированы в следующих территориях края: в Перми, Чайковском, Березниках, Губахе, Кизеле, в Пермском, Краснокамском, Верещагинском, Суксунском, Кудымкарском, Юсьвинском, Кунгурском, Нытвенском, Большесосновском, Чусовском, Сивинском, Лысьвенском, Соликамском, Горнозаводском, Добрянском, Очерском, Александровском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Уинском, Еловском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 964 человека.
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