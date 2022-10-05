← В Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзов
С 1 ноября в Перми создадут новую тарифную зону платных парковок →
В Прикамье увеличены меры поддержки для села
Когда крольчатам исполняется около пяти дней отраду, гнездо нужно проверить, рассказывает фермер Григорий Елохин. Внутри опилки и материнский пух, чтобы малышам было комфортнее. В закрытом помещении животные пробудут полтора месяца. После их поместят в уличные клетки. Свой первый грант – агростартап - в размере двух миллионов рублей фермер получил в 2020 году.
Григорий Елохин, фермер: "Смогли приобрести быстровозводимые постройки, клетки, оборудование".
В подспорье субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам в три миллиона. Эти деньги дали возможность привлечь в кооперацию еще хозяйства и приобрести мобильное здание бойни, систему переработки биологических отходов, крематор, автомобиль.Это козоводческое хозяйство открылось в деревне Щелкановка в 2016 году. В этом году здесь открылся свой цех по переработке молока. Развитию способствует краевая поддержка.
Наталья Ларченкова, директор козоводческого фермерского хозяйства: "Грант в 2017 году на семейную ферму мы получили 8 миллионов".
С 2017 года благодаря грантам и субсидиям, направленным в помощь малым хозяйствам, удалось реализовать 162 проекта и открыть 400 новых рабочих мест.
В 2022 году в Прикамье господдержка малых форм хозяйствования на селе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличена на 22% и превышает сумму в 318 млн рублей.
Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Начинающие предприниматели могут претендовать на невозвратный грант до 3 млн рублей, чтобы начать развивать свой собственный бизнес. В этом году эта мера поддержки была финансово увеличена в полтора раза".
Это касается и проекта «Семейные животноводческие фермы». Он подойдет для хозяйств, работающих два года и более. Расширили количество и объем субсидий в Прикамье по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Развитие агропредприятий в приоритете краевых властей.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено свыше 3 млрд рублей. Ключевое, нам бы хотелось и я эту задачу ставлю – как можно быстрее выдать все необходимые денежные средства".
А в кооперации, в которую входит кролиководческая ферма, сейчас обдумывают возможность создания и мини-завода по производству кормов. Для этого кстати будет и господдержка.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми обновлено покрытие автомобильной дороги плотины Камской ГЭС в районе шлюзов
От балаклавы до носков. В Кунгуре женщины шьют одежду для мобилизованных
Думский урок: пермским школьникам рассказали о всех возможностях самоуправления
Стартовал региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье»
Глава Перми совершил рабочий выезд в Мотовилихинский район
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.10.2022
За сутки в Прикамье выявлено чуть более 400 случаев коронавируса
В автобусе мужчина выхватил у пенсионерки телефон и сбежал
В Перми сносят аварийный дом на Комсомольском проспекте, 89
На шоссе Космонавтов произошла серия пожаров в частном секторе
Добавить комментарий: