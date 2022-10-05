В Прикамье увеличены меры поддержки для села

Меры поддержки для села в этом году увеличены в Пермском крае. В абсолютных цифрах – на 22%. Это больше 318 млн рублей. Как выглядят плоды такой поддержки?Когда крольчатам исполняется около пяти дней отраду, гнездо нужно проверить, рассказывает фермер Григорий Елохин. Внутри опилки и материнский пух, чтобы малышам было комфортнее. В закрытом помещении животные пробудут полтора месяца. После их поместят в уличные клетки. Свой первый грант – агростартап - в размере двух миллионов рублей фермер получил в 2020 году.Григорий Елохин, фермер: "Смогли приобрести быстровозводимые постройки, клетки, оборудование".В подспорье субсидии на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным потребительским кооперативам в три миллиона. Эти деньги дали возможность привлечь в кооперацию еще хозяйства и приобрести мобильное здание бойни, систему переработки биологических отходов, крематор, автомобиль.Это козоводческое хозяйство открылось в деревне Щелкановка в 2016 году. В этом году здесь открылся свой цех по переработке молока. Развитию способствует краевая поддержка.Наталья Ларченкова, директор козоводческого фермерского хозяйства: "Грант в 2017 году на семейную ферму мы получили 8 миллионов".С 2017 года благодаря грантам и субсидиям, направленным в помощь малым хозяйствам, удалось реализовать 162 проекта и открыть 400 новых рабочих мест.В 2022 году в Прикамье господдержка малых форм хозяйствования на селе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» увеличена на 22% и превышает сумму в 318 млн рублей.Павел Носков, министр агропромышленного комплекса Пермского края: "Начинающие предприниматели могут претендовать на невозвратный грант до 3 млн рублей, чтобы начать развивать свой собственный бизнес. В этом году эта мера поддержки была финансово увеличена в полтора раза".Это касается и проекта «Семейные животноводческие фермы». Он подойдет для хозяйств, работающих два года и более. Расширили количество и объем субсидий в Прикамье по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Развитие агропредприятий в приоритете краевых властей.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "В этом году на развитие сельского хозяйства будет направлено свыше 3 млрд рублей. Ключевое, нам бы хотелось и я эту задачу ставлю – как можно быстрее выдать все необходимые денежные средства".А в кооперации, в которую входит кролиководческая ферма, сейчас обдумывают возможность создания и мини-завода по производству кормов. Для этого кстати будет и господдержка.