На частной ферме в Перми произошел пожар
Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Были спасены 30 голов крупного рогатого скота и эвакуировали две единицы техники.
Пожар был ликвидирован в 05.00. В результате происшествия никто не пострадал.
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