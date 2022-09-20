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Четыре человека госпитализированы. В ГИБДД рассказали подробности ДТП с участием самосвала и автобуса
"19 сентября около 20:00 по автодороге Подъезд к г. Перми от М-7 «Волга» со стороны Красавинского моста в направлении шоссе Космонавтов двигался грузовой самосвал под управлением мужчины 1982 года рождения. Предварительно, в результате ДТП госпитализированы 4 пассажира автобуса - две женщины и двое мужчин. По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - рассказала Римма Акимова, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД Пермского края.
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